Evlilik Hakkında Her Şey CANLI izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? FOX TV canlı izle linki haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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