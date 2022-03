Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Heyecanla beklenen Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü bugün FOX Tv'de ekranlara geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX Tv Evlilik Hakkında Her Şey 25. yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey fragman izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey full izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı saat 25:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır. Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir. Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir. Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!



EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

AZRA GÜNAY : Gökçe Bahadır

SERGEN GÜNAY : Sarp Akkaya

YILDIRIM ŞAHİN : Yiğit Kirazcı

SANEM CEVHER : Gökçe Eyüboğlu

GÜNEŞ CEVHER : Tülin Ece

ÇOLPAN CEVHER : Sumru Yavrucuk

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem