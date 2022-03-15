Evlilik Hakkında Her Şey CANLI izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler oldu?

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrollerinde olduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! merak edildi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izleme linki sizlerle..

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe'nin çözmesi gereken düğüm; Buket'in şüpheli intiharı ve Yıldırım'ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk'un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Azra'nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra'ya büyük bir tuzak kurar. Haluk'un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra'nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem