Evlilik Hakkında Her Şey bugün yok mu, neden yok? 3 Mayıs Bu akşam Evlilik Hakkında Her Şey var mı, yok mu, niye yok, ara mı verdi, final mi yaptı?

Evlilik Hakkında Her Şey neden başlamadı? Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve hukuk türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey bugün yok mu, neden yok? 3 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey var mı, yok mu, niye yok, ara mı verdi, final mi yaptı?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bugün Fox TV yayın akışında yer almadı. Dizi bayram haftası nedeniyle 1 hafta ara verdi. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Sosyal medyadan resmi bir açıklama gelmedi fakat bu hafta çoğu dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Haliyle Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin de yeni bölümü bu hafta değil haftaya ekranlara gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta ara verdi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünün haftaya 10 Mayıs'ta ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erman ve Çolpan'ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem'in yaptığı şey, Çolpan'ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora'yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra'dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem'in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan'ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan'a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır. Efe Azra'nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman'dan usulünce Çolpan'ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan'ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır : Azra Cevher

Barış Kılıç : Efe Avcı

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher

Tülin Ece : Güneş Cevher Kuru

Serkan Altunorak : Bora Göktaş

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen

Bertan Asllani : Yalın Kuru

Alara Turan : Deniz Cevher

