Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm fragmanı yayınlandı! Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 33. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey 33. Fragmanı nasıl izlenir! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülistan'ın intiharı, akli dengesinin yerinde olmadığı şüphelerini de desteklemiştir. Tüm deliller ve raporlar aleyhlerine de olsa Azra, Efe ve Çolpan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ölüm kalım savaşı veren Gülistan'ın tek umudu onlardır.İntiharın arkasındaki sır perdesini kaldırabilecek küçücük bir ihtimalin peşine düşen Azra ve Efe kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun ortasında bulurlar. Gülistan'ı kendisi ve ailesi için bir tehdit olarak gören Şeyda ise çocuğunu vermemek için her şeyi göze almıştır. Medyanın tüm ilgisinin üzerlerinde olduğu Can Derin davasında beklenmeyen gelişmeler yaşanır. Basına sızan yeni deliller Sanem ve Bora'yı aşılması güç bir durumla karşı karşıya bırakır. İkinci bir skandalla köşeye sıkışan Sanem ve Bora, Erman'a verdikleri sözle müvekkillerini içinde bulunduğu durumdan kurtarmak arasında sıkışırlar. Bora ve Erman, barışmak konusunda geri adım atmayan Sanem ve Çolpan'ı bir araya getirebilmek için bir plan yapar. Ancak Bora ve Erman'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Büyük bi umutla ayarladıkları Çolpan ve Sanem buluşması sarsıcı bir sürprizle sonuçlanacaktır.

Erman'ın oğlu olmadığını öğrenen Bora'nın tüm dünyası başına yıkılır. Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora'yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar. Bora'nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır. Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar. Başarılı gurbetçi futbolcu Deniz Kassel ve ünlü manken Tanem arasındaki evlilik sözleşmesi krizi, Azra ve Efe'nin ilişkisinin sürpriz bir şekilde sınanmasına sebep olacaktır. Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem