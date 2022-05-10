Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölümde neler oldu? 31. bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey bugün 30. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölümde neler oldu? 31. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı izle!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin 31. bölüm fragmanının bugünkü 30. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.
Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı