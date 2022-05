Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölümde neler oldu? 31. bölümde neler olacak?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 31. bölüm fragmanı izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 31. bölüm fragmanının bugünkü 30. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

