Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölümde neler oldu? 27. bölümde neler olacak?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 27. bölüm fragmanının bugünkü 26. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 26. BÖLÜM ÖZETİ

Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

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