Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölümde neler oldu? 27. bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Evlilik Hakkında Her Şey bugün 26. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölümde neler oldu? 27. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm fragmanı izle!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin 27. bölüm fragmanının bugünkü 26. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı
Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.