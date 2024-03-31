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Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı!

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Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Sorusu, gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki, Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim?

EVLİLİK CÜZDANI İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

YSK'nın verdiği bilgilere göre oy verecek olan seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ve kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerden biriyle oy kullanabilir. Bu belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikteki belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerle oy kullanacak olan seçmenler kimliklerini kanıtlayabilirler. Buna göre Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilmektedir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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