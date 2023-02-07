Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, dışarıdan bakılınca sağlam kalmış gibi görünen evlere girilmemesi gerektiğini belirterek, "Tüm binaları potansiyel olarak riskli kabul etmemiz lazım." ifadelerini kullandı. Vatandaşların araştırmaları eve girip girmeme konusunda devam ediyor. Peki, Evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra evlere girilmeli mi?

Kahramanmaraş dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Artçıların devam ettiği bölgede vatandaşlar evlerine girip girmeme konusunu araştırıyor. Peki, Evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra evlere girilmeli mi? İşte detaylar haberimizde...

EVLERE NE ZAMAN GİRİLMELİ?

Ersoy evlere girilmemesi konusunda uyararak, "Hasarsız gibi görünen binalarda taşıyıcı sistemlerde sıkıntı varsa çökme riski var. Yani pencerelerde sıkıntı yok, bina sağlam kaldı diyerek içeri girmemek lazım. Tüm binaları potansiyel olarak riskli kabul etmemiz lazım." dedi.

AFAD DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

KAPALI ALANDAYSANIZ;

Önce kendi emniyetinizden emin olun.

Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

Cadde ve sokaklarıacil yardım araçları için boş bırakın.

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.