Evlerde kışlık salamura yaprak hazırlığı başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları kışlık salamura bağ yaprağı hazırlıklarına başladı. Bağda toptan 15-20 TL'den alınan yapraklar salamura olarak kilosu 40-50 TL arasında satılıyor.

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarından itina ile toplanan taze bağ yapraklarından kışlık salamura hazırlığı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöllü ev kadınları ihtiyaç fazlası salamura yapraklarını 2 ve 5 kilogramlık bidonlarda satarak gelir sağlıyor. Üzüm bağlarında taze olarak toplanan yapraklar evlerde iki ve beş kiloluk kaplara konularak tuzlanarak yapılıyor. İki yıl gibi uzun bir raf ömrü olan salamura yapraklar beş kilosu 200-250 liradan alıcı buluyor. - MANİSA