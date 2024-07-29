Üye Girişi
Haberler

Evleneceklere İyi Haber: Damatlara Ücretsiz Smokin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Tekstil Markasından Evlenecek Gençlere Destek

Türkiye'nin ünlü giyim markasından evlenecek gençlere destek. Ünlü marka damatlara ücretsiz smokin sağlıyor.

Yeni evlenecek gençler artan düğün maliyetlerinden şikâyetçi. Ünlü tekstil markası ise başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile dikkatleri üzerine çekti. Artan düğün maliyetlerine bir nebze olsun katkı sağlamak isteyen Paulmark, damat adaylarına ücretsiz smokin hizmeti sunuyor. Markanın, düğünlerin öncelikli ihtiyaçlarından olan Smokin'i satmak yerine çiftlere destek olmak için ücretsiz hizmet vermesi vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken bir yandan da büyük takdir topluyor.

Evleneceklere İyi Haber: Damatlara Ücretsiz Smokin

"Mutlu bir geleceğe katkı"

Paulmark, artan düğün maliyetlerinin gençleri bunalttığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin en büyük yerli üreticilerinden biri olarak, gençlerimizin mutluluğuna katkı sağlamak bizleri de mutlu edecektir. Elbette bir firma olarak satış yapmamız önemli ancak her şeye kazanç odaklı bakmıyoruz, değerlerimizin sürdürülmesi ve gençlerimizin mutluluğu hepimizin geleceği için önemli. Mutlu bir Türkiye'nin ilk adımı için mutlulukla kurulan beraberlikler çok önemlidir. Bunda katkımız olması firma misyonlarımızdan biridir." İfadelerini kullanıyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Temmuz günün maçları nereden izlenir? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak? Tuğba Ekinci'ye neden soruşturma başlatıldı? Tuğba Ekinci olayı ne? Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Işık'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Kenan Işık'ın cenazesi nereye defnedilecek? Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? 2024 YAŞ toplantısı kararları neler? Ali Sami Yen kimdir? 71. Ölüm yıl dönümünde anılan Ali Sami Yen'in kabri nerededir? Ali Sami Yen kaç yıl başkanlık yapmıştır? Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı? ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? ''Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı? Dct Trading halka arz sonuçları ne oldu? Dct Trading, Dış Ticaret kaç lot verdi? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?
Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title