Evlenecek gençlere müjde! 2025 evlilik kredisi ne kadar oldu, şartları neler, kimler başvurabilir?

Yeni bir hayat kurmak, birlikte geleceğe yürümek isteyen genç çiftler için ekonomik kaygılar, en büyük engellerden biri haline geldi. Beyaz eşyasından düğün salonuna, ev kiralarından çeyiz masraflarına kadar artan maliyetler, evlilik planlarını ertelemeye ya da tamamen vazgeçmeye neden oluyordu. İşte tam bu noktada, 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi, gençlere yeniden umut oldu. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, bu kredinin kapsamı genişletildi, destek miktarı artırıldı ve şartlar netleşti. Peki, evlilik kredisi ne kadar oldu 2025, başvurular nasıl yapılıyor, şartlar neler? İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLDU 2025?

2025 yılında evlenecek genç çiftlere sunulan faizsiz evlilik kredisi desteği artırıldı. Açıklamalara göre:

Çiftlerin her ikisi de 18-25 yaş aralığındaysa kredi tutarı 250.000 TL,

Diğer durumlarda ise kredi tutarı 200.000 TL olarak uygulanacak.

Kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli şekilde verilecek. Üstelik kredi tamamen faizsiz olarak sunuluyor. Bu da, genç çiftlerin evlilik sürecindeki mali yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Devletin sunduğu bu destekle, artık düğün hazırlıkları çok daha kolay bir hâle geliyor.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Bu krediye başvurmak için bazı temel şartlar bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Başvuracak çiftlerin her ikisinin de ilk evliliğini yapacak olması.

Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Son 6 aydaki gelir ortalamasının ve son aya ait gelir toplamının, asgari ücretin 2,3 katını aşmaması.

Taşınmaz sahibi olmamak (konut, arsa, vs. üzerine tapu bulunmaması).

Evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı taahhüt etmek.

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Tüm bu şartları sağlayan çiftler, başvurularını rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI NEDİR?

Evlilik kredisine başvuruda yaş sınırı, başvuru sürecinde en çok merak edilen kriterlerden biri. 2025 yılında geçerli olan yaş sınırlaması şöyle:

Hem kadın hem erkek için başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak,

30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Yani, başvuru tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış bireyler bu krediye başvurabiliyor. Ayrıca, çiftlerin her ikisinin de bu yaş kriterine uyması şart.

EVLİLİK KREDİSİ NE NASIL BAŞVURULUR?

Pek çok kişi, "evlilik kredisi ne nasıl başvurulur?" sorusunun yanıtını arıyor. 2025 itibarıyla başvurular yalnızca dijital ortamdan kabul ediliyor. Başvuru adımları şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yapılır.

"Aile ve Gençlik Fonu Başvurusu" sekmesi kullanılarak ilgili başvuru formu doldurulur.

Sistemde istenilen belgeler eksiksiz olarak yüklenir.

Ön değerlendirme süreci başlar.

Ön onay alınırsa, eğitim ve danışmanlık süreci başlatılır.

Bu süreci tamamlayan çiftler, nikâh sonrası kredi ödeme planına geçer.

Başvuru yaparken, nikâh tarihinin çok ileri ya da çok yakın olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü başvuru kabulü için nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

"Evlilik kredisine nasıl başvurulur?" sorusu da farklı bir ifade gibi görünse de, başvuru sürecine dair bazı teknik detayları içeriyor. Bu krediye başvurmak isteyen çiftlerin izlemesi gereken yol:

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme girilir.

Sistemde yer alan Aile ve Gençlik Fonu sekmesinden başvuru formu doldurulur.

Başvuru sırasında, planlanan nikâh tarihi ve gelir bilgileri gibi veriler eksiksiz girilmelidir.

Ön değerlendirme sonucunda, başvuru sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır.

Bu süreçte tüm belgelerin doğru ve güncel olması büyük önem taşır. Yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi, başvurunun reddine yol açabilir.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YATAR?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra merak edilen en önemli sorulardan biri de "evlilik kredisi ne zaman yatar?" oluyor. İşte cevabı:

Evlilik kredisi, nikâh gerçekleştikten sonra 30 gün içinde bildirilmelidir.

Bildirimin ardından yapılacak son değerlendirme sonrasında kredi ödemesi takip eden ay içerisinde başvuranın hesabına yatırılır.

Yani kredi, nikâhtan hemen sonra değil, başvurunun tüm süreçleri tamamlandıktan ve nikâh bildirimi yapıldıktan sonra hesaba geçiyor. Bu nedenle, kredi planlaması yaparken zamanlamayı çok iyi organize etmek gerekiyor.