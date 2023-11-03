Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi verileceği gündeme gelirken Ak Parti'li Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ' Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verileceği merak ediliyor. Peki, Evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek mi? Meclis'ten geçti mi? Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek?

Evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek mi merak edilirken evlenecek çiftlere ne kadar kredi verileceği gündeme geliyor. Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek mi? Meclis'ten geçti mi? Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek? Detaylar haberimizdedir…

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK Mİ?

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL bir kredi verilecek. Hiçbir faizi olmaksızın, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilecek." dedi.

EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Ak Parti'li Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ' Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Usta, teklifin detaylarına ilişkin, "Bu teklifin merkezinde bizi biz yapan, kutsal saydığımız ailenin korunması yatmakta. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan teklifimizde temel amacımız da budur. Kanun teklifimiz toplam 9 maddeden oluşmakta. Temel hedefimiz aile müessesesinin korunması ve gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasının sağlanması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi. Fonun kuruluşundaki amacımız, özellikle evlilik noktasında desteğe ihtiyacı olan gençlerimize bu maddi destekleri vermek" dedi.