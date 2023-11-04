Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Eşi, iki oğlu ve gelini gözaltında olan anne Şükran Polat, hastane önünde perişan halde görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ailesini yalnız bırakmayan anne Şükran Polat da hastane bahçesinde kameralara yansıdı.

ANNENİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Eşi, iki oğlu ve gelini gözaltında olan anne Şükran Polat ise ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ailesi sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Şükran Polat, bahçede perişan halde görüntülendi.

Şükran Polat

POLAT AİLESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetten çıkarılan çift, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

PARA AKLAMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.