Evlat nöbetine 5 aile katıldı, sayı 309'a yükseldi Annelerin direnişi bin 116 gününde Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 116. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Evlat nöbetine 5 aile katıldı, sayı 309'a yükseldi

Annelerin direnişi bin 116 gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 116. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 116'ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine 5 aile birden katıldı, HDP'den çocuklarını istedi. 2 ay önce önce çalışmak için Fransa'ya giden 19 yaşındaki Adem Dilek, iddiaya göre kandırılarak dağa kaçırıldı. Evlatları için Muş'tan eyleme başlayan baba Yılmaz ve anne Besine Dilek, 20 yaşında iken 2017 yılında Samsun'da tıp okurken kaçırılan Bahar Karakuş'un annesi Fatma ve babası Yusuf Karakuş Kayseri'den, 16 yaşında iken kandırılarak 2015'te Muş'tan dağa gönderilen Osman Sönmezyıldız'ın annesi Naciye Sönmezyıldız, 2015 yılında 13 yaşında iken Kırıklareli'de kandırılarak dağa kaçırılan Servet Arslan'ın anne Pınar Arslan ve 2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan'ın babası Alaattin Koçhan Muş'tan evladına istemek için eyleme katıldı.

Evladının HDP tarafından Fransa'dan kaçırıldığını ve oğlu gelmeden eylemi bırakmayacağını söyleyen Yılmaz Dilek, çocuğunu çalışmak için Fransa'ya gönderdiğini, orada terör örgütü tarafından kaçırıldığını kaydederek evladını almadan eylemi bırakmayacağını vurguladı.

20 yaşında iken 2017 yılında Samsun'da tıp okurken kaçırılan Bahar Karakuş'un annesi Fatma 6 yıldır evladının yolunu gözlediğini özlediğini belirterek evladının dönmesi için çağrıda bulundu.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Pınar Arslan, 13 yaşında iken kandırılarak kaçırılan evladı Servet'e seslendi Anne Arslan, "Oğlum okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak kaçırıldı. Evlatlar dönüyor sende dön bizde seni bekliyoruz. Senin için evimizi taşıdık seni bekliyoruz" dedi.

2015'te Muş'tan dağa gönderilen Osman Sönmezyıldız'ın annesi Naciye Sönmezyıldız, okul okuduğu sırada HDP tarafından evladının kaçırıldığını aktardı. Anne Sönmezyıldız, "HDP'yi kapatın, bu çocuklar orada ne yapıyorlar bu evlatlarımızı orada bırakmayacağız. 6 yıldır bakmadığım delik kalmadı aradım, bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar, kandırıp götürüyorlar" diye konuştu.

2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan'ın babası Alaattin Koçhan Muş'tan evladının Bursa'da kandırıp götürdüklerini aktardı. Baba Koçhan, "Bu binada PKK'ya HDP üye etti. oradan nereye gitti bilmiyoruz, 6 yıldır oğlum neredesin, devlet evladına kucak açan baba gibi size de açar sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.