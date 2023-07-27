Türkiye'nin ilk kadın künefe ve katmer ustası Zeynep Geyik, evini satarak açtığı işyeri ile 20 kişiye ekmek kapısı oldu. Geyik, hayallerinden vazgeçmeden başarıya ulaştı.

Evini satarak açtığı iş yeriyle birçok kişiye istihdam sağladı

Türkiye'nin ilk kadın künefe ve katmer ustası açtığı işyeri ile 20 kişiye ekmek kapısı oldu

Künefe ve Katmer ustası Zeynep Geyik: "Evimi satarak bu iş yerini açtım. Ancak hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim"

"3 kişiyle başladığımız iş yerimizde 20 tane personel ile çalışıyoruz"

ADANA Adanalı 3 çocuk annesi öğrendiği künefe ve katmer yapımının ardından evini satarak girdiği işte 20 kişiye istihdam sağlayarak başarısıyla örnek oldu.

37 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızlarını okula yazdırdıktan sonra onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen genç kadın daha sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı. Başarıyla liseden mezun olan Geyik, önce butik pastane açmak istedi ancak daha sonra eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatlerce çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı.

Evini satıp iş yeri açtı

Bu sürede 15 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, 5 yıl önce Adana'ya gelerek oturdukları evi satarak iş yeri açtı. Öğrendiği 15 tatlının üzerine 10 çeşit daha ekleyen Geyik, dükkanında 25 tatlı türüyle müşterilerine hizmet vermeye başladı. 6 masayla ve 3 çalışanla başladığı işte Geyik, şuanda 45 masayla müşterilerine hizmet veriyor. Ayrıca Geyik, toplam 20 kadın ve erkeğe istihdam sağlıyor. 15 yaşındaki ikizleri Sena ve Tuana'da annelerinin yanında yetişerek mesleği öğreniyor.

"Kendi öğrendiğim işi kadınlara öğretiyorum"

İHA muhabirine açıklamada bulunan Zeynep Geyik, kadınların istedikten sonra her işi başarabileceğini söyledi.

Süreci anlatan Geyik, "Gaziantep'te birkaç ay kaldım eşim ve çocuklarımla beraber. Sabah 08.00'dan gece 03.00'a kadar çalışıyordum. İşi öğrendikten sonra Adana'ya geldim ve burayı kiraladım. 3 kişiyle başladığımız iş yerimizde 20 tane personel ile çalışıyoruz. Bu işi Türkiye'de yapan genelde erkekler ancak ben burada kendi öğrendiğim işi kadınlara öğretiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Geyik, "Evimi satarak bu iş yerini açtım. Ancak hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Bütün kadınlar da hayallerinden vazgeçmesin. Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnek oldum" dedi.