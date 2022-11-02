Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı Genel Haberleri Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındıİSTANBUL Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı İSTANBUL Evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının ameliyata alındığı öğrenildi. Sanatçının menajeri sosyal medya hesabından Oğuz Arınmış, "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Ajda Pekkan Genel Haberler

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