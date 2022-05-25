Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı - Haberler

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Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Genel
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Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğal ortamına salındı.

Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde bir evin deposuna yılan girdi. Deponun önüne süt koyarak yılanın çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbardan kısa süre sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi eve geldi.

Hasan Demirtaş isimli itfaiye eri, büyük bir soğukkanlılıkla depoya girerek yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan, doğal ortamına salındı.

Ev sakinleri yaptığı açıklamada "Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve itfaiye eri Hasan Demirtaş'a çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığında durumla paniğe kapılmadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istesinler." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Yılan, Genel, Haberler

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