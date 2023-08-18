Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımın ardından vatandaşlar endişelenmeye ve beklenen büyük depremlere hazırlık yapmaya başlıyor. Yurttaşların merak ettiği bir diğer konu ise Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimizin altında fay hattı var mı, nasıl öğrenilir, AFAD, MTA, e-Devlet! Oldu. İşte detaylar…

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusu yeniden gündem konusu oldu. Fay hattı haritası sorgulama yapanlar, evlerinin altında fay bulunup bulunmadığını sorguluyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimizin altında fay hattı var mı, nasıl öğrenilir, AFAD, MTA, e-Devlet! Detaylar haberimizdedir…

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Türkiye aktif fay hatları olan ülkelerden biri konumunda. e-Devlet üzerinden fay hattı araştırması yapılması mümkündür. 11 ili etkileyen büyük deprem sonrası vatandaşlarEvimizin altında fay hattı var mı, nasıl öğrenilir? Konusuna kafa yoruyor. e-Devlet üzerinden AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden fay hattı sorgulama yapılmaktadır. Bunun için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapmalısınız. Daha sonra arama kısmına Türkiye Deprem Tehlike Haritaları yazarak çıkan bağlantı linkine tıklayın. Uygulamaya git diyerek AFAD sitesinden evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

HANGİ ŞEHİRLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Türkiye'nin fay hatlarıyla çevrili bölgelerinde deprem riski taşıyan iller sıralaması şu şekildedir:

Birinci derecede deprem riski taşıyan iller: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt'tir.

İkinci derecede deprem riski bulunan iller: Tekirdağ, İstanbul'un 1. ve 2. Bölgeleri, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum'dur.

Üçüncü derecede deprem riski taşıyan iller: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'dir.

Daha düşük riskli iller arasında yer alan dördüncü ve beşinci grup iller ise: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak sıralanabilir.