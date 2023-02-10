Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkilemekte olan deprem nedeniyle Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Merak ediliyor. E-Devlet uygulaması üzerinden sorgulama işlemi yapmak isteyenler, internet üzerinde Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? E Devlet fay hattı sorgulama! Evimden fay hattı geçiyor mu E-Devlet sorgulama!

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusu, e-devlet uygulaması üzerinden fay hattı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle büyük bir sarsıntı yaşadı. Yurt genelinde büyük bir üzüntüye yol açan olay sonrası vatandaşlarımız; evlerinin altında fay hattı geçip geçmediğini araştırmaya başladı. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? E Devlet fay hattı sorgulama! Evimden fay hattı geçiyor mu E-Devlet sorgulama!

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.

FAY HATTI SORGULAMA E DEVLET

FAY NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.