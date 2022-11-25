"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu, meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bu nedenle Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? E devlet Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl kullanılır? Fay hattı öğrenme nasıl yapılır?

AFAD tarafından hizmete sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden, evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? E devlet Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl kullanılır? Fay hattı öğrenme nasıl yapılır?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

E DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI