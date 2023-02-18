Evim Sensin sonunda ne oluyor? Evim Sensin final sahnesi İZLE! Evim Sensin filmi nasıl bitiyor?

Star Tv'de yayınlanan Evim Sensin filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Evim Sensin filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin sonunda ne oluyor? Evim Sensin filmi nasıl bitiyor? Evim Sensin final sahnesi İZLE! İşte detaylar...

Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Evim Sensin filminin sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Evim Sensin filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Evim İşte, Evim Sensin final sahnesi!

EVİM SENSİN OYUNCU KADROSU!

Özcan Deniz: İskender

Gizem Denizci: Defne

Fahriye Evcen: Leyla

Özay Fecht: Zeliha

Günes Hayat: Meliha

Zeynep Ender İge: Burcu

Teoman Kumbaracıbaşı

Volga Sorgu

Barış Yalçın: Erol

Sait Yener: Selim

Kayhan Yıldızoğlu

Ayşe Melike Çerçi: Zeynep

EVİM SENSİN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Evim Sensin filmi 2012 yılı Kasım ayında gösterime girmiştir. Yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filminin senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanmıştır.

EVİM SENSİN SONUNDA NE OLUYOR?

Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen Leyle ile çocukluğu yetimhanede geçen İskender'in aşk hikayesi ele alınmaktadır. Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürükler.