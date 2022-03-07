Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları kim? Evim Sensin konusu ve özeti

Evim Sensin ne zaman, nerede çekildi sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in yaptığI film, bu akşam televizyon ekranlarında yayında olacak. Evim Sensin ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları kim? Evim Sensin konusu ve özeti

EVİM SENSİN KONUSU

Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar.

İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken , İskender'in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz...

EVİM SENSİN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime girmiştir.

EVİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanan yapımın yönetmeni ise Özcan Deniz'dir. Filminin birçok sahnesi o dönemde henüz tamamlanmamış olan Mall of İstanbul'un şantiyesinde çekildi.

EVİM SENSİN OYUNCULARI

Özcan Deniz ... İskender

Gizem Denizci ... Defne

Fahriye Evcen... Leyla

Özay Fecht ... Zeliha

Günes Hayat ... Meliha

Zeynep Ender İge ... Burcu

Teoman Kumbaracıbaşı

Volga Sorgu

Barış Yalçın ... Erol

Sait Yener ... Selim

Kayhan Yıldızoğlu

Ayşe Melike Çerçi ... Zeynep

Levent Öktem

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