Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları kim? Evim Sensin konusu ve özeti
- Güncelleme:
Televizyon ekranlarının sinema kuşağında yayınlanacak yapımlardan biri olan Evim Sensin ne zaman çekilmiştir? Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanan Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin oyuncuları kim? İşte, Evim Sensin konusu ve özeti
Evim Sensin ne zaman, nerede çekildi sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in yaptığI film, bu akşam televizyon ekranlarında yayında olacak. Evim Sensin ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları kim? Evim Sensin konusu ve özeti
Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar.
İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken , İskender'in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz...
Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime girmiştir.
Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanan yapımın yönetmeni ise Özcan Deniz'dir. Filminin birçok sahnesi o dönemde henüz tamamlanmamış olan Mall of İstanbul'un şantiyesinde çekildi.
Özcan Deniz ... İskender
Gizem Denizci ... Defne
Fahriye Evcen... Leyla
Özay Fecht ... Zeliha
Günes Hayat ... Meliha
Zeynep Ender İge ... Burcu
Teoman Kumbaracıbaşı
Volga Sorgu
Barış Yalçın ... Erol
Sait Yener ... Selim
Kayhan Yıldızoğlu
Ayşe Melike Çerçi ... Zeynep
Levent Öktem