Evim Sensin konusu ne? Evim Sensin oyuncu kadrosu! Evim Sensin hangi yıl, nerede çekildi?

Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Evim Sensin filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Evim Sensin filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin konusu ne? Evim Sensin oyuncuları kimler? Evim Sensin hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

EVİM SENSİN OYUNCU KADROSU!

Özcan Deniz: İskender

Gizem Denizci: Defne

Fahriye Evcen: Leyla

Özay Fecht: Zeliha

Günes Hayat: Meliha

Zeynep Ender İge: Burcu

Teoman Kumbaracıbaşı

Volga Sorgu

Barış Yalçın: Erol

Sait Yener: Selim

Kayhan Yıldızoğlu

Ayşe Melike Çerçi: Zeynep

EVİM SENSİN KONUSU NE?

Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen Leyle ile çocukluğu yetimhanede geçen İskender'in aşk hikayesi ele alınmaktadır. Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir. Leyla yaralarını sararken, İskender'in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz.

EVİM SENSİN HANGİ YIL, NEREDE ÇEKİLDİ?

Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime giren yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filmi. Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanmıştır.