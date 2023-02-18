Evim Sensin konusu ne? Evim Sensin oyuncu kadrosu! Evim Sensin hangi yıl, nerede çekildi?
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Evim Sensin filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Evim Sensin filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin konusu ne? Evim Sensin oyuncuları kimler? Evim Sensin hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...
Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Evim Sensin filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Evim Sensin filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin konusu ne? Evim Sensin oyuncuları kimler? Evim Sensin hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
Özcan Deniz: İskender
Gizem Denizci: Defne
Fahriye Evcen: Leyla
Özay Fecht: Zeliha
Günes Hayat: Meliha
Zeynep Ender İge: Burcu
Teoman Kumbaracıbaşı
Volga Sorgu
Barış Yalçın: Erol
Sait Yener: Selim
Kayhan Yıldızoğlu
Ayşe Melike Çerçi: Zeynep
Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen Leyle ile çocukluğu yetimhanede geçen İskender'in aşk hikayesi ele alınmaktadır. Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir. Leyla yaralarını sararken, İskender'in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz.
Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime giren yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filmi. Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanmıştır.