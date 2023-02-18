Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Evim Sensin filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Evim Sensin filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin kaç yılında çekildi? Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Evim Sensin filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Evim Sensin filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin kaç yılında çekildi? Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin ne zaman vizyona girdi?Detaylar haberimizde...

EVİM SENSİN KONUSU NE?

Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen Leyle ile çocukluğu yetimhanede geçen İskender'in aşk hikayesi ele alınmaktadır. Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürükler.

EVİM SENSİN HANGİ YIL, NEREDE ÇEKİLDİ?

Evim Sensin filmi 2012 yılı Kasım ayında gösterime girmiştir. Yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filminin senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanmıştır.