Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar kendi evlerinin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Peki, Evim sağlam mı nasıl öğrenirim 2023? Evim depreme dayanıklı mı, nasıl öğrenirim? Deprem dayanıklılık testi nereden yapılır? İşte detaylar...

CHP'li belediye başkanı, Hatay'da Özgür Özel'e sitem etti: Bana, 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

Vatandaşlar Maraş'taki deprem sonrası ve artçılar sonrası daha büyük şiddetli deprem olacak mı endişelenmeye başladı. Bu bakımdan, Evim sağlam mı nasıl öğrenirim 2023? Evim depreme dayanıklı mı, nasıl öğrenirim? Deprem dayanıklılık testi nereden yapılır? sorularının cevapları merak edildi. İşte ayrıntılar...

EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler : Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır. Zeminler : Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir. Duvarlar : Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

20-25-30-35-40-45-50 YILLIK BİNA DEPREME DAYANIKLI MIDIR?

Kaç yıllık binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklı olacağı konusu binanın yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin geçtiğimiz gün yaşanan depremde 1 yıllık yeni yapılan bina çökmüştü. Haliyle burada binanın yapısı başta olmak üzere birçok etken devreye giriyor. Sağlam yapılmış ve zemini sağlan 25 yıllık bina depreme dayanıklı olabileceği gibi zemini kötü ve kalitesiz malzemelerden yapılmış 5 yıllık bina depreme karşı dayanıklı olmayabilir. Bu tamamen değişken bir durumdur.

Depreme karşı dayanıklı bina için incelenmesi gereken noktalar:

- Binanın yapısı

- Zemin durumu

- Onaylanan projeye uygunluk

- Kiriş ve kolon durumu

- Binadaki rutubet durumu

EVİM SAĞLAM MI NASIL ÖĞRENİRİM 2023?

Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!