Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremler 10 ili etkilerken dün akşam Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar emin depreme dayanıklı mı diye kontrol ediyorlar. Peki, Evim depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık testi nedir?

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Büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte vatandaşlar oturdukları binaların güvenli olup olmadığı merak ediyor. Türkiye'de bina dayanıklılık testi olarak bilinen karot alma tekniği yıllardır uygulanırken, bu yöntemin binalara zarar verip vermediği ve alternatif yöntemlerin neler olabileceği tartışma konusu oldu. Peki, Evim depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık testi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Risk tespitinde yapılan karot alma işlemi vatandaşları tedirgin etse de konunun uzmanları karot alma işleminin bilimsel bir yöntem olduğunu ve binaya zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Riskli bina tespiti yaptırmak isteyen maliklerden biri tapu kaydı ve kimlikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlara başvurabiliyor. Binanın riskli çıkması sonucunda yeniden inşa veya güçlendirme gibi iki seçenek bulunuyor.

RİSK TESPİTİ NASIL YAPILIR?

1- Riskli bina tespiti yapılacak olan yapının maliklerin bir tanesinin başvurusu sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın lisanslandırdığı kuruluşlarca yapıda incelemeler yapılır.

2- Bina taşıyıcı sistem özellikleri, inceleme katında ve tüm bodrum katlarda alınacak rölöveler ile belirlenir.

3- Yönetmelik gereği toplam kolon ve perde sayısına göre belirlenen adette karot (beton numunesi), tahribatlı ve tahribatsız donatı tespit işlemleri yapılır.

4- Alınan karot numuneleri akredite yapı malzemeleri laboratuvarı tarafından uçları kesilip düzeltildikten sonra basınç dayanım testine tabi tutulur. Deneyden elde edilen beton numunelerin dayanımları her numune için ayrı ayrı beton numune dayanım hesabı ile belirlenir.

5- Yapının projesi ve yerinde yapılan rölöve ile oluşturulan modellemesi sonrasında hesap yöntemine geçilir. Hesaplamada sınır değerlerinin aşılması durumunda yapı 'riskli' kabul edilir.

BİNA RİSKLİ ÇIKARSA NE OLUR?

Binanın riskli çıkması durumunda iki seçenek var: Yeniden inşa ya da güçlendirme. İlgili kuruluş binaya gelerek karot örneği alarak laboratuvarda inceledikten sonra raporu düzenleyip ilçe belediyesi ve tapu sicil müdürlüğüne raporu gönderiyor. Bina riskliyse yeniden inşa için kat maliklerinin 2 / 3'ü, güçlendirme için ise kat maliklerinin 4 / 5'i anlaşmak zorunda. Yeniden inşa için 15 gün süre veriliyor, 15'inci günden sonra ise katılmayanların payı açık artırma ile satılıyor. Sonrasında maliklerin bir müteahhitle anlaşıp inşa sürecini başlatması gerekiyor.