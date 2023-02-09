AFAD, Türkiye Deprem Haritası'na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Pek çok kişi oturduğu konut itibarıyla binanın deprem riskini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023 sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin akabinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ardından vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını sorguluyor. Peki, Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.

EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.