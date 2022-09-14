Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber düzenlenmekte olan sosyal konut projesi 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen canlı yayın ile yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar TOKİ hakkında birçok bilgiyi merak ediyor ve araştırıyor. En merak edilen konular arasında ise Evi olan arsaya başvurabilir mi? ve TOKİ'de evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? Peki, Evi olan arsaya başvurabilir mi? Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? TOKİ başkanı açıkladı!

Evi bulunanlar TOKİ'de bulunan arsalar için başvuru yapabilir mi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber düzenlenmekte olan sosyal konut projesi canlı yayınının ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Evi olan kişilerin TOKİ arsaları için başvuru yapabilme hakkının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Evi olan arsaya başvurabilir mi? Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? TOKİ başkanı açıkladı!

EVİ OLAN ARSAYA BAŞVURABİLİR Mİ? (TOKİ)

TOKİ başkanı konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. O sorular arasında Evi olan arsaya başvurabilir mi? Sorusu da yer alıyordu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut soruyu şu şekilde yanıtladı;

"Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz." Şeklinde açıkladı.

TOKİ EVİ SATILIR MI, KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ Başkanı Bulut'un TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Sorusu için açıklaması şöyle:

Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir. Şeklinde soruyu yanıtladı.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.