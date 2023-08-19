Evi ateşe veren kiracı kaçtı

Evi kullanamaz hale gelen kiracı, kaçan yabancı uyruklu şahsın yakalanmasını istiyor

KAYSERİ - Kayseri'de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen yabancı uyruklu kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL'lik maddi zararın oluştuğu evin sahibi ise şahsın bulunarak zararını karşılamasını istiyor.

Kayseri'de yaşayan İsmail Aksoy, bir süre önce durumlarına acıdığı yabancı uyruklu 2 şahsa Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan evini kiraya verdi. Bir süre komşularından gelen şikayetlerin artması üzerine şahısları evinden çıkarmak isteyen Aksoy, şahısların çıkmaması üzerine mahkemeye vereceğini söyledi. Bunun üzerine yabancı şahıs evi ateşe verip kaçarken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Karşılaştığı durum karşısında şok olan ev sahibi İsmail Aksoy, evi ateşe veren şahsın yakalanmasını istiyor.

"Cezasını çekmesini istiyorum"

Yaşadığı olayı anlatan Aksoy, "Burası benim evim. Yabancı uyruklu iki tane genç geldi ve ev bulamadıklarını, mağdur olduklarını, iş bulup çalışacaklarını söylediler. Bende durumlarını baktım ve acıdım. Yer bulamadıklarını söyleyince burada kalmaları için evi kiraya verdim. 2 arkadaştan bir tanesi buradan çıktı ve diğeri kalmaya başladı. Komşulardan burada kalan Hasan isimli şahsın arkadaş grupları toplayıp komşuları rahatsız ettiklerini duydum. Alttaki komşu gece 1-2 civarlarında lüks araçlarla eve gelip burada kalanların olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde kullandıklarını ve camın kenarına da ledli ışıklar koyarak yerini belli ediyormuş. Buraya geldiğimde kapı ve pencere kapalıydı, içeriden pis kokular geliyordu. Bu şahsı çıkarmak istedim. Kendisi bana "çıkmıyorum, istersen polise git" dedi. Şahsa polise dava açacağımı söyledikten sonra evi 2 ayrı odadan ateşe vermiş ve kapıyı çekmiş. Sabah 5: 20'de komşu aradı ve evin yandığını söyledi. Eşimle birlikte geldik ve itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Evimiz yandı. Şahsın biri bana ulaştı ve bir şey yapmadığını söyledi. Hasan isimli şahsın yaptığını biliyorum. Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Bu tür şahıslarında ülkeden gönderilmesini talep ediyorum. Benim masrafımın da bu şahıstan alınmasını talep ediyorum. Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Emeklerimizi buraya döktük. Her şey yandı. Burada 150-200 bin TL'lik masraf var" ifadelerini kullandı.