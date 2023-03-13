Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Ödül törenine, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi damga vurdu. Film "En İyi Film Ödülü" başta olmak üzere tam 7 dalda Oscar kazanarak gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. Everything Everywhere All At Once fragman izle! Everything Everywhere All At Once fragmanı HD izle!

EVERYTHİNG EVERWHERE ALL AT ONCE FRAGMAN İZLE!

Everything Everywhere All At Once fragmanını izlemek için Netflix sitesini ziyaret edebilirsiniz.