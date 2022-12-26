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Everton - Wolverhampton canlı izle! 26 Aralık Everton - Wolverhampton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?

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Everton - Wolverhampton canlı izle! 26 Aralık Everton - Wolverhampton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?

Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Everton - Wolverhampton maçı oldu. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Everton - Wolverhampton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Everton - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Everton - Wolverhampton canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...

Premier Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Premier League (genellikle İngiltere dışında England Premier League (EPL) olarak adlandırılır), İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst seviyesindeki ligdir. Everton - Wolverhampton canlı izle! 26 Aralık Everton - Wolverhampton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?

Everton - Wolverhampton maçı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:00 'da başladı.

Everton - Wolverhamptonmaçını bein Max 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı bein Max 1 kanalından canlı izleyebilirsiniz.

Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şöyle:

Everton'un golleri:

  • 7. dakika : Yerry Mina

Wolverhampton'un golleri:

  • 22. dakika : Daniel Podence

Maç, Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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