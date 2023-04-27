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Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Premier Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Everton - Newcastle takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Everton - Newcastle maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Everton - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

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Everton - Newcastle maçı saat kaçta? Premier Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Everton - Newcastle takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Everton - Newcastle maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Everton - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...

Everton - Newcastle maçı saat 21.45'te başlayacak.

Everton - Newcastle maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

Everton - Newcastle maçı BeinSport 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Everton - Newcastle maçı Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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