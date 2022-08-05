Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Chelsea maçı şifresiz mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Chelsea maçı şifresiz mi?

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Chelsea maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Everton - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Everton - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

 - Güncelleme:

Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Everton - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Everton - Chelsea maçı şifresiz mi? Everton - Chelsea maçı hakemi kim? Everton - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Everton - Chelsea Premier Lig maçı, 06.08.2022 Cumartesi saat 19.30'da başlayacak.

Everton - Chelsea Premier Lig maçı beinSports'tan yayınlanacak.

Everton - Chelsea maçını izlemek için beinSports kullanıcısı olmalısınız.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Chelsea Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title