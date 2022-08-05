Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton - Chelsea maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Everton - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Everton - Chelsea maçı şifresiz mi? Everton - Chelsea maçı hakemi kim? Everton - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton - Chelsea Premier Lig maçı, 06.08.2022 Cumartesi saat 19.30'da başlayacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton - Chelsea Premier Lig maçı beinSports'tan yayınlanacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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