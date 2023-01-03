Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman?

İngiltere Premier liginin takımlarından Everton ve Brighton bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Everton – Brighton maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman? İşte detaylar...