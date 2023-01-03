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Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman?

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Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman?

İngiltere Premier liginin takımlarından Everton ve Brighton bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Everton – Brighton maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman? İşte detaylar...

Everton maçı ne zaman? Everton – Brighton bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Everton ve Brighton maçının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Sporseverler Everton Brighton maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Everton – Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brighton maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Everton – Brighton maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Everton-Brighton maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Everton-Brighton maçı, 3 Ocak Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.

Everton ve Brighton'ın İngiltere Premier Lig maçı, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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