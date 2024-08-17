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Everton Brighton maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Everton Brighton ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

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Everton Brighton maçına saatler kaldı. Maç öncesi Everton Brighton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Everton Brighton ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Everton Brighton maçı hangi kanalda? Everton Brighton maçına saatler kaldı. Maç öncesi Everton Brighton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Everton Brighton maçını hangi kanal veriyor? İşte Everton Brighton maçı yayın bilgisi haberimizde!

EVERTON BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Brighton maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Everton Brighton maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Everton Brighton maçını şifresiz izleyebilecekler.

Everton ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

EVERTON BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton Brighton maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

EVERTON BRİGHTON İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Everton Brighton maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

EVERTON BRİGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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