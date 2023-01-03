İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Everton ve Brighton bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Everton – Brighton maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Everton – Brighton maç sonucu! Everton maçı kaç kaç bitti? Everton – Brighton maç sonucu ne? İşte detaylar...

Everton – Brighton MAÇ SONUCU! Everton ve Brighton bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Everton Brighton maçının sonucu merak konusu oldu. Everton ve Brighton arasında gerçekleşen maçın kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Peki, Everton maçı kaç kaç bitti? Everton – Brighton maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

EVERTON-BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Brighton maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

EVERTON-BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN?

Everton-Brighton maçı, 3 Ocak Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.

EVERTON-BRİGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ve Brighton'ın İngiltere Premier Lig maçı, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak