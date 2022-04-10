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Eve giren yılan paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Ali Yıldırım - Genel
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Eve giren yılan paniğe sebep oldu İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yılan doğaya salındı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin içerisine giren yılan paniğe sebep oldu.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Eve giren yılan paniğe sebep oldu

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yılan doğaya salındı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin içerisine giren yılan paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yılan, doğaya salındı.

Akyazı ilçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi Gani Sokak'ta ikamet eden Ali İlmek isimli vatandaşın evine yılan girdi. Fark edilmesi üzerine paniğe sebep olan yılan için itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı çıkartabilmek için çalışma başlattı. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

Eve giren yılan paniğe sebep oldu

Eve giren yılan paniğe sebep oldu

Eve giren yılan paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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