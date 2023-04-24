Evden imal ettiği ürünleri internet aracılığı ile satanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi muafiyeti müjdesi geldi. Ardından, E- ticaret sitesinden satış yapanlar, evden E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti var mı sorusunu sıklıkla araştırıyor. Peki, Evden E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti var mı?

Evden E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti var mı ve vergi muafiyeti nedir soruları gündeme geliyor. Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Evden E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti var mı sorusu merak ediliyor. Evden E-ticaret yapanlara vergi muafiyeti var mı? Detaylar haberimizdedir…

EVDEN E-TİCARET YAPANLARA VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?

Bursa'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alınıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

"VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANACAK"

Vatandaşlara müjdeli haberler veren Erdoğan, "Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."