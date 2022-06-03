Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir? - Haberler

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Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir?

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Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir?

Alternatif müziğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün yeni albümünü yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy, Deezer gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri nedir?

Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT EKSİLDİ İÇİMİZDEN ŞARKI SÖZLERİ

Kalamadım ayakta

Çıkamadım içinden

Güzelliğin ucu nerede

Kaçırdık elimizden

Tutundum yalanlara

Bir dal arıyor insan

Yere düşenlere dön bir bak

Eksildi içimizden

Eksildi içimizden

Bilemedim ne yapsam

Gidiyorum peşinden

Savrulmak içimi yakıyor

Korkuyorum o yüzden

Tutundum yalanlara

Bir dal arıyor insan

Yere düşenlere dön bir bak

Eksildi içimizden

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