Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT EKSİLDİ İÇİMİZDEN ŞARKI SÖZLERİ

Kalamadım ayakta

Çıkamadım içinden

Güzelliğin ucu nerede

Kaçırdık elimizden

Tutundum yalanlara

Bir dal arıyor insan

Yere düşenlere dön bir bak

Eksildi içimizden

Eksildi içimizden

Bilemedim ne yapsam

Gidiyorum peşinden

Savrulmak içimi yakıyor

Korkuyorum o yüzden

Tutundum yalanlara

Bir dal arıyor insan

Yere düşenlere dön bir bak

Eksildi içimizden

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