Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden dinle! Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri nedir?
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Alternatif müziğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün yeni albümünü yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy, Deezer gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri nedir?
Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Eksildi İçimizden sözleri! Evdeki Saat Eksildi İçimizden şarkı sözleri
EVDEKİ SAAT EKSİLDİ İÇİMİZDEN ŞARKI SÖZLERİ
Kalamadım ayakta
Çıkamadım içinden
Güzelliğin ucu nerede
Kaçırdık elimizden
Tutundum yalanlara
Bir dal arıyor insan
Yere düşenlere dön bir bak
Eksildi içimizden
Eksildi içimizden
Bilemedim ne yapsam
Gidiyorum peşinden
Savrulmak içimi yakıyor
Korkuyorum o yüzden
Tutundum yalanlara
Bir dal arıyor insan
Yere düşenlere dön bir bak
Eksildi içimizden
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