Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim dinle! Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim dinle! Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri nedir?
- Güncelleme:
Alternatif müziğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün yeni albümünü yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy, Deezer gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri nedir?
Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri
EVDEKİ SAAT BÖYLE İYİYİM ŞARKI SÖZLERİ
Gece yarısı
Kömür kokusu
Gecekondular
Çıktım yokuşu
Tüplü televizyon
Ufo ısıtıcılar
Sigara çıtırtısını
Bazıları duyar
Sokak lambası
Bakkal parfümü
Uzaktan sesler duyulur
Biri öldü mü
Yığılmış çöpler
Gecekondu dondu
Radyo açık belli ki tam beş saat oldu
Sana gelemem
Burda iyiyim
Sana yine geri dönemem
Böyle iyiyim
Söz veremem
Birçok şey için
Sağa sola savrulsam da
Böyle iyiyim
Açtın ağzını
Yumdun gözünü
Bir çift sözünü bana çok mu gördün
Okulda büstler
Üç çizgi üstler
Neye bağırdığını bilmez
Dargın ve küsler
Rugan ayakkabılar
Gümüş kolyeler
Dedim bu adamların zaten hepsi böyleler
Hamallar yürür
Kuryeler basar
Roman bir bücür
Köpekler havlar
Yaşlı teyzeler
Yavaş yürürken
Bakır cezvelerde orta bir kahve kaynar
Sana gelemem
Burda iyiyim
Sana yine geri dönemem
Böyle iyiyim
Söz veremem
Birçok şey için
Sağa sola savrulsam da
Böyle iyiyim
Açtın ağzını
Yumdun gözünü
Bir çift sözünü bana çok mu gördün