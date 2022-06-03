Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim dinle! Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Böyle İyiyim sözleri! Evdeki Saat Böyle İyiyim şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT BÖYLE İYİYİM ŞARKI SÖZLERİ

Gece yarısı

Kömür kokusu

Gecekondular

Çıktım yokuşu

Tüplü televizyon

Ufo ısıtıcılar

Sigara çıtırtısını

Bazıları duyar

Sokak lambası

Bakkal parfümü

Uzaktan sesler duyulur

Biri öldü mü

Yığılmış çöpler

Gecekondu dondu

Radyo açık belli ki tam beş saat oldu

Sana gelemem

Burda iyiyim

Sana yine geri dönemem

Böyle iyiyim

Söz veremem

Birçok şey için

Sağa sola savrulsam da

Böyle iyiyim

Açtın ağzını

Yumdun gözünü

Bir çift sözünü bana çok mu gördün

Okulda büstler

Üç çizgi üstler

Neye bağırdığını bilmez

Dargın ve küsler

Rugan ayakkabılar

Gümüş kolyeler

Dedim bu adamların zaten hepsi böyleler

Hamallar yürür

Kuryeler basar

Roman bir bücür

Köpekler havlar

Yaşlı teyzeler

Yavaş yürürken

Bakır cezvelerde orta bir kahve kaynar

Sana gelemem

Burda iyiyim

Sana yine geri dönemem

Böyle iyiyim

Söz veremem

Birçok şey için

Sağa sola savrulsam da

Böyle iyiyim

Açtın ağzını

Yumdun gözünü

Bir çift sözünü bana çok mu gördün

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