Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanan albümleri Huzursuzluğun Meyvesi'nden olan parçalar kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte, Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT ADANA KÖPRÜ BAŞI ŞARKI SÖZLERİ

Adana Köprübaşı:

Adana köprü başı

Adana köprü başı

Otur saraya karşı

Otur saraya karşı

Gel beraber gezelim

Gel beraber gezelim

Dosta düşmana karşı

Dosta düşmana karşı

Vur çapayı çapayı

Vur çapayı çapayı

Vur kazmayı kazmayı

Vur kazmayı kazmayı

Yar başına bağlamış

Yar başına bağlamış

Oyalı da ipek yazmayı

Oyalı da ipek yazmayı

Pamuk içinde çiğit

Pamuk içinde çiğit

Elinde altın divit

Elinde altın divit

Hem sararmış hem solmuş

Hem sararmış hem solmuş

Bir kız için bir yiğit

Bir kız için bir yiğit

Vur çapayı çapayı

Vur çapayı çapayı

Vur kazmayı kazmayı

Vur kazmayı kazmayı

Yar başına bağlamış

Yar başına bağlamış

Oyalı da ipek yazmayı

Oyalı da ipek yazmayı

Söz - Müzik : Selahattin Sarıkaya

Video Klip Künye:

Yönetmen: Melike Beşli

Yönetmen Asistanı: Kaan Emre Günal

Görüntü Yönetmeni: Can Dolu

Kamera Asistanı : Murat Bingöl

Kurgu: Sedat Taşdemir

Color: Musap Çelik

Işık Şefi: Uğur Karaca

Best Boy : Abdullah Aksoy

Işık Asistanı : Arda Koçan

Styling: Aras Azkın

Saç & Makyaj: Onur Bayram

Backstage: Duygu Dizmen

Mekan: Tuhafier

Yapım: By Willow

Yürütücü Yapımcı: Büşra Koşal

Uygulayıcı Yapımcı: Yusuf Uyar

Haberler.com - Gündem