Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir? - Haberler

Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir?
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Alternatif müziğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak fenomen parçaların altına imzasını attı. Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri merak edildi. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün yeni albümünü yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy, Deezer gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri!
Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanan albümleri Huzursuzluğun Meyvesi'nden olan parçalar kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte, Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri
EVDEKİ SAAT ADANA KÖPRÜ BAŞI ŞARKI SÖZLERİ
Adana Köprübaşı:
Adana köprü başı
Adana köprü başı
Otur saraya karşı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı
Yar başına bağlamış
Yar başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Oyalı da ipek yazmayı
Pamuk içinde çiğit
Pamuk içinde çiğit
Elinde altın divit
Elinde altın divit
Hem sararmış hem solmuş
Hem sararmış hem solmuş
Bir kız için bir yiğit
Bir kız için bir yiğit
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı
Yar başına bağlamış
Yar başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Oyalı da ipek yazmayı
- Söz - Müzik : Selahattin Sarıkaya
- Video Klip Künye:
- Yönetmen: Melike Beşli
- Yönetmen Asistanı: Kaan Emre Günal
- Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
- Kamera Asistanı : Murat Bingöl
- Kurgu: Sedat Taşdemir
- Color: Musap Çelik
- Işık Şefi: Uğur Karaca
- Best Boy : Abdullah Aksoy
- Işık Asistanı : Arda Koçan
- Styling: Aras Azkın
- Saç & Makyaj: Onur Bayram
- Backstage: Duygu Dizmen
- Mekan: Tuhafier
- Yapım: By Willow
- Yürütücü Yapımcı: Büşra Koşal
- Uygulayıcı Yapımcı: Yusuf Uyar