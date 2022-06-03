Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir? - Haberler

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Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir?

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Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı dinle! Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri nedir?

Alternatif müziğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak fenomen parçaların altına imzasını attı. Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri merak edildi. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün yeni albümünü yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy, Deezer gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri!

Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 03.06.2022 tarihinde ilk kez yayınlanan albümleri Huzursuzluğun Meyvesi'nden olan parçalar kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte, Evdeki Saat Adana Köprü Başı sözleri! Evdeki Saat Adana Köprü Başı şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT ADANA KÖPRÜ BAŞI ŞARKI SÖZLERİ

Adana Köprübaşı:

Adana köprü başı

Adana köprü başı

Otur saraya karşı

Otur saraya karşı

Gel beraber gezelim

Gel beraber gezelim

Dosta düşmana karşı

Dosta düşmana karşı

Vur çapayı çapayı

Vur çapayı çapayı

Vur kazmayı kazmayı

Vur kazmayı kazmayı

Yar başına bağlamış

Yar başına bağlamış

Oyalı da ipek yazmayı

Oyalı da ipek yazmayı

Pamuk içinde çiğit

Pamuk içinde çiğit

Elinde altın divit

Elinde altın divit

Hem sararmış hem solmuş

Hem sararmış hem solmuş

Bir kız için bir yiğit

Bir kız için bir yiğit

Vur çapayı çapayı

Vur çapayı çapayı

Vur kazmayı kazmayı

Vur kazmayı kazmayı

Yar başına bağlamış

Yar başına bağlamış

Oyalı da ipek yazmayı

Oyalı da ipek yazmayı

  • Söz - Müzik : Selahattin Sarıkaya
  • Video Klip Künye:
  • Yönetmen: Melike Beşli
  • Yönetmen Asistanı: Kaan Emre Günal
  • Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
  • Kamera Asistanı : Murat Bingöl
  • Kurgu: Sedat Taşdemir
  • Color: Musap Çelik
  • Işık Şefi: Uğur Karaca
  • Best Boy : Abdullah Aksoy
  • Işık Asistanı : Arda Koçan
  • Styling: Aras Azkın
  • Saç & Makyaj: Onur Bayram
  • Backstage: Duygu Dizmen
  • Mekan: Tuhafier
  • Yapım: By Willow
  • Yürütücü Yapımcı: Büşra Koşal
  • Uygulayıcı Yapımcı: Yusuf Uyar
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