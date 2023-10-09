Evde kablosuz ağ kurulumu, internete bağlanmanın temel adımıdır. İlk olarak, modem ve router'ı hazırlayın ve güç kaynağına bağlayın. Daha sonra bilgisayarınızı kablosuz ağa bağlamak için bilgisayarınızın kablosuz bağlantısını etkinleştirin ve yönlendirici ayarlarına erişin. Yönlendirici ayarlarına eriştiğinizde, kablosuz ağı etkinleştirin veya güncelleme gibi adımları bulunmakta. Evde (Wi-fi) kablosuz ağ nasıl kurulur?

Evde kablosuz ağ kurmak, cihazlarınızın internete bağlanmasını sağlayan temel bir adımdır. İster yeni bir ağ kuruyor, ister mevcut ağınızı güncelliyor olun, kablosuz ağ kurma işlemi oldukça basittir. İşte bu işlemi adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi gösteren bir kılavuz...

EVDE WI-FI NASIL KURULUR?

Adım 1: Modem ve Router'ı Hazırlama

İlk olarak, internet hizmeti sağlayıcınızdan aldığınız modem ve kablosuz yönlendiriciyi (router) hazırlayın.

Modemi güç kaynağına bağlayın ve açın. Modemin açılması birkaç dakika sürebilir.

Kablosuz yönlendiriciyi güç kaynağına bağlayın ve açın. Yönlendirici, modemle iletişim kurarak evinizde kablosuz bir ağ oluşturacaktır.

Adım 2: Yönlendirici Ayarlarını Erişim

Bilgisayarınızı kablosuz ağa bağlamak için bilgisayarınızın kablosuz bağlantısını etkinleştirin.

Tarayıcınızı açın ve yönlendirici ayarlarını erişmek için yönlendiriciye bağlanın. Bu genellikle "192.168.1.1" veya "192.168.0.1" gibi bir IP adresi ile yapılır. Yönlendiriciye giriş yapabilmeniz için genellikle kullanıcı adı ve şifre gerekir. Bu bilgileri yönlendiriciyle birlikte verilen kılavuzda veya cihazın altındaki etikette bulabilirsiniz.

Adım 3: Kablosuz Ağı Ayarlama

Yönlendirici ayarlarına eriştiğinizde, kablosuz ağı etkinleştirin veya güncelleyin.

Kablosuz ağınızın adını (SSID) ve şifresini belirleyin. Bu adı ve şifreyi cihazlarınızın kablosuz ağa bağlanması için kullanacaksınız.

Güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. WPA3 veya WPA2 gibi güçlü şifreleme seçeneklerini tercih edin ve kablosuz ağınızı güvende tutun.

Adım 4: Cihazlarınızı Bağlama

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarınızı kablosuz ağa bağlamak için bu cihazların kablosuz ağ menülerini açın.

Açılan kablosuz ağları görün ve oluşturduğunuz kablosuz ağı seçin.

Şifrenizi girdikten sonra cihazlarınız kablosuz ağa bağlanacaktır.

Artık evde kablosuz ağınızı başarıyla kurmuş olmalısınız. Cihazlarınızı internete bağlayabilir ve kablosuz ağı sorunsuzca kullanabilirsiniz.