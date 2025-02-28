Evde teravih namazı kılınır mı 2025?

Evde teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? soruları geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre teravih namazı evde nasıl kılınır? sorusunun yanıtı haberimizde...

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler. Ezan okunduktan sonra sırayla: 4 Rekât yatsının ilk sünneti 4 Rekât yatsının farzı 2 Rekât yatsının son sünneti 20 Rekât teravih 3 Rekât vitir namazı kılınır. Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır. KILINIŞI

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.

14.Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15.Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16.Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.