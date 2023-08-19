Evde Tek Başına filmi oyuncuları kim? Evde Tek Başına filmi konusu, oyuncuları ve Evde Tek Başına özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Evde Tek Başına filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Evde Tek Başına konusu, özeti ve Evde Tek Başına oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Evde Tek Başına filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Evde Tek Başına filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Evde Tek Başına filmini izleyecek olanların merak ettiği Evde Tek Başına konusu nedir, Evde Tek Başına oyuncuları kimler ve Evde Tek Başına özeti gibi konuları inceliyoruz.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 19 Aralık 1990 (Belçika)

Evde Tek Başına (Özgün adı: Home Alone), 1990 yapımı bir komedi filmi. John Hughes'un yapımcılığını ve senaristliği üstlendiği filmin başrollerinde Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern bulunmaktadır. Bu filmde 11 yaşında ödül için aday gösterilen en genç oyuncu olan Macaulay Culkin, En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Film ayrıca En İyi Orijinal Müzik Akademi Ödülü'ne de aday gösterildi.

Konusu

Ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatıkatında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Fakat bu arada eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür.

Oyuncular

Macaulay Culkin .... Kevin McCallister

Joe Pesci .... Harry Lyme

Daniel Stern .... Marv Merchants:

John Heard .... Peter McCallister: Kevin'in babası.

Catherine O'Hara .... Kate McCallister: Kevin'in annesi.

Devin Ratray .... Buzz McCallister: Kevin'in erkek kardeşi

Hillary Wolf .... Megan McCallister: Kevin'in kız kardeşi.

Angela Goethals .... Linnie McCallister: Kevin'in kız kardeşi

Michael C. Maronna .... Jeff McCallister: Kevin'in erkek kardeşi

Gerry Bamman .... Frank McCallister: Kevin'in amcası

Terrie Snell .... Leslie McCallister: Kevin'in teyzesi

Jedidiah Cohen .... Rod McCallister: Kevin'in kuzenlerinden biri.

Senta Moses .... Tracy McCallister: Kevin'in kuzenlerinden biri.

Daiana Campeanu .... Sondra McCallister: Kevin'in kuzenlerinden biri.

Kieran Culkin .... Fuller McCallister: Kevin'in kuzenlerinden biri. (Kieran gerçek hayatta Macaulay Culkin'in kardeşidir).

Anna Slotky .... Brooke McCallister: Kevin'in kuzenlerinden biri.

Kristin Minter .... Heather McCallister: Kevin kuzeni ve Rob McCallister'ın kızı.

Roberts Blossom .... Yaşı adam Marley

John Candy .... Gus Polinski

Larry Hankin .... Larry Balzak, bir polis çavuşu

Ralph Foody .... Angels with Filthy Souls' da Johnny, gangster

Michael Guido .... Angels with Filthy Souls' da diğer gangster Snakes

Ken Hudson Campbell .... Santa Claus