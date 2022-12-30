Evde oynanabilecek yılbaşı oyunları nelerdir? Aile ve arkadaşlarla oynanacak yılbaşı oyunları!
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Yılbaşı oyunları sayesinde sevdiklerinizle çok daha keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Peki,Evder oynanabilecek yılbaşı oyunları nelerdir? Yılbaşında ne yapılır? Evde nasıl yılbaşı kutlanır? Yılbaşı için evde yapılacak şeyler nelerdir? Yılbaşında oynanacak oyunlar nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Yılbaşı oyunları sayesinde sevdiklerinizle çok daha keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.Dışarıdaki soğuk havaya inat, sıcacık evinizde ve sevdiklerinizle birlikte vaktinizi değerlendirmek için oynayacağınız oyunlar güzel anılar biriktirmenize de yardımcı olacaktır. Peki, Evde oynanabilecek yılbaşı oyunları nelerdir? Yılbaşı gecesi hangi oyunlar oynanır? Yılbaşı oyunları nelerdir? Yılbaşı gecesi evde neler yapılır? Yılbaşında evde arkadaşlarla ne yapılır? Detaylar haberimizde...
- Monopoly
- Twister
- Sessiz Sinema
- Bil Bakalım
- Tabu
- Okey
- Dost Kazığı
- Tombala
- Vampir Köylü
- The Floor is Lava
- Adam Asmaca
- İsim Şehir
- 2022 anı defteri hazırlayın.
- Birlikte kendi 'yuvanızı' inşa edin.
- Keyifli bir mutfak deneyimi planlayın.
- Bir hatıra kavanozu yapın.
- Yıldızları izleyin.
- Pijama partisi düzenleyin.
- Evi fotoğraf stüdyosuna çevirin.
- Şık giyinin.
- Yılbaşı Ağacı Süsleyebilirsiniz.
- Hediyeleşme Anını Kaçırmayın.
- Yeni Yıl Hatıra Fotoğrafı Çekmeyi Unutmayın.
- Doyurucu Yılbaşı Sofrası Hazırlayın.
- Geçmişten Gelen Fotoğrafları İnceleyerek Anıları Tazeleyin.
- Kutu Oyunlarıyla Zekanızı Konuşturun.
- Sakin Kalmak İsteyenlere: Hobilerinizle İlgilenin
- Bal Kabağı Çorbası .
- Hünkar Çorbası .
- Fesleğenli Domates Çorbası .
- Nohutlu Kuru Cacık .
- Kereviz Salatası .
- Coleslaw (Lahana Salatası).
- Mantarlı Karides Güveç .
- İç Pilavlı Tavuk Dolma .