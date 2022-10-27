Evde lahmacun nasıl yapılır, lahmacun içi nasıl hazırlanır?

Hemen hemen her kesimin sevdiği bir lezzet olan lahmacun İncecik hamurun kıyma ile buluştuğu yöresel lezzetlerimizdendir. Genellikle hazır olarak tüketilen lahmacunun lezzet düşkünleri bu tadın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...