Evde lahmacun nasıl yapılır, lahmacun içi nasıl hazırlanır?
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Hemen hemen her kesimin sevdiği bir lezzet olan lahmacun İncecik hamurun kıyma ile buluştuğu yöresel lezzetlerimizdendir. Genellikle hazır olarak tüketilen lahmacunun lezzet düşkünleri bu tadın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Türkiye'nin doğu illeriyle özleşen lahmacun, 1960'lardan sonra tüm ülkeye yayılmıştır. Ünlü yemek programı Masterchef'te yarışmacıların lahmacun yapmasıyla birlikte, bu lezzetli tarif yeniden gündeme geldi. İşte, oldukça pratikve lezzetli lahmacun tarifi ve hikayesi...
Hamuru için;
- 330 gr un
- 1 çay kaşığı maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 200 ml ılık su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç malzemeler;
- 350 gr yağlı kıyma
- 2 tane kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- yarım demet maydanoz
- 2 tane domates
- 1 adet dolmalık biber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
- İlk olarak elediğiniz unu bir kaba alıp, maya ve tuzu da ekleyerek, karıştırın.
- Ilık suyun içine zeytinyağını koyun ve unun ortasına yuvarlak bir boşluk oluşturup, suyu içine dökün ve karıştırın.
- Tezgahı ve elinizi unlayıp, 20 dakika hamuru yoğurun.
- Kabın içini yağlayıp, hamuru kaba aktarın ve üstünü kapatın.
- Hamur, iki katı olana kadar dinlendirin.
- Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.
- Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açın.
- Açılan hamurun içine, harcı eşit şekilde bastırarak yayın.
- Fırını en üst sıcaklığa ayarlayın.
- Teflon bir tava ısıtın.
- Lahmacunu tavanın içine koyup altı hafif kızarana kadar pişirin.
- Sonra fırının ızgara bölümüne koyun.
- Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu kağıt örtün.
İnce hamurlu lahmacunlar, yaklaşık olarak 180 ile 200 kalori arasında değişir. Kalın hamurlu bir lahmacun ise yaklaşık olarak 240 kaloridir.
- Lahmacunun geçmişinin 5000 yıllık olduğunu biliyor muydunuz? Kimileri geçmişini Babil'e kadar dayandırır. Kimilerine göre Ermenilerin "lamadjo'su" lahmacunun atasıdır. Arapça "Lahm ü macin" hamur gibi yoğrulmuş et anlamına gelir. Evliya çelebi Seyahatnamesinde Lahm-i acınlı börek deyimini kullanır.
- Yemeklerin bin yıllar boyunca komşu olan halklar tarafından paylaşılamaması da gastro-arkeoloji tarihi kadar eskidir. Mesela lahmacun gibi lavaş ile ilgili Ermenistan ile yine benzer bir tartışma çıkmıştı. Ermenistan 2016 yılında lavaşı UNESCO'nun Somut Olmayan kültürel miras listesine aldırması üzerine Türkiye devreye girmiş, Türkiye Ermeni iddiasına karşı Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan'la birlikte dosya hazırlayıp UNESCO'ya sundu.
- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da dün toplanan UNESCO Kültür Mirasının yaptığı toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran'ın desteği ile bu ülkelerde yapılan ince ekmek yapımı yufka ve lavaş Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne eklendi.
- Neyse, lahmacuna dönecek olursak. İşbu lahmacun mayasız hamurdan yapılır çünkü hamurun kalınlaşması istenmez. Fazla domatesin tadını bozduğunu söylenir. Bugün doğu illerinde yaygın olan lahmacun 1960'lardan sonra tüm ülkeye yayılmış, yurtdışında "Turkish Pizza" olarak nam salmıştır.