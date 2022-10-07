Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan kandil simitleri evde nasıl yapılır merak ediliyor. Çay sofralarından özellikle kandil geceleri yer alan kandil simidi tarifi ve yapılışı haberimizde. İşte, Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir? Yanıtı!

Kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan kandil simitleri evde nasıl yapılır merak ediliyor. Çay sofralarından özellikle kandil geceleri yer alan kandil simidi tarifi ve yapılışı haberimizde. İşte, Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir? Yanıtı haberimizde...

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi; susamlı ve sade olarak yapılmaktadır. Yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılır.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabının içine unu eleyin. Kabartma tozu ve toz mahlebi koyup ortada bir yuva açın.

Margarin, sıvıyağ, yumurta, yoğurt, şeker, sirke ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin.

Yumurta aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve elinizle küçük bir simit şekli vererek uçlarını birleştirin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın ve pişirme kâğıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz mahlep

125 gr margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

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