Cortado, İspanyolca'da 'kesilmiş' anlamına gelen ve kahve severler arasında popüler olan bir içecektir. İnce bir espresso ile sıcak sütün harmanlanmasıyla elde edilen bu lezzetli kahve, tatlı ve kremamsı bir aromaya sahiptir. Peki, evde Cortado nasıl yapılır?

Evde Cortado nasıl yapılır? İşte, çok sevilen o lezzetin pratik tarifleri

Hazırlaması oldukça kolay olan Cortado, espresso makinanız varsa bir shot espresso ve yaklaşık 60 ml sıcak süt ile hazırlanabilir. Sütü ısıtırken kaynatmamaya, sadece sıcaklığını artırmaya dikkat etmelisiniz. İdeal sıcaklık 65-70°C civarıdır.Ardından, espresso ve sütü homojen bir şekilde karıştırın. Sıcaklığı ve lezzeti kişisel tercihlere göre ayarlayabilir, üzerine biraz kakao tozu veya tarçın serpiştirebilirsiniz.

CORTADO NASIL YAPILIR?

Cortado, kahve severler arasında popüler olan ve İspanyolca'da "kesilmiş" anlamına gelen bir içecektir. İnce bir espresso ile sıcak sütün harmanlanmasıyla elde edilen bu lezzetli kahve, tatlı ve kremamsı bir aromaya sahiptir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir Cortado'nun nasıl yapıldığına dair adımlar:

Malzemeler:

1 shot espresso (30 ml)

Yaklaşık 60 ml sıcak süt (tercihen tam yağlı süt)

Küçük bir kahve fincanı veya bardak

Adım 1: Espresso Shot Hazırlama

Cortado'nun temeli, güçlü bir espresso atışıdır. Espresso makinanız varsa, bir shot espresso hazırlayın. Espresso makinası olmayanlar için kahve öğütme makinesi ile taze kahve çekerek veya önceden öğütülmüş espresso kahve kullanarak espresso shot hazırlayabilirler. Espresso, Cortado'nun karakteristik tadını ve aromasını oluşturan temel bileşendir.

Adım 2: Sütü Isıtma

Sıcak süt, Cortado'nun diğer önemli bileşenidir. Küçük bir tencerede veya mikrodalga fırında, yaklaşık 60 ml sütü ısıtın. Sütü kaynatmadan sadece sıcaklığını artırmanız gerekiyor. İdeal sıcaklık, sütün hafifçe buğulanmış olacağı 65-70°C civarıdır.

Adım 3: Kahve ve Sütü Karıştırma

Espresso shot'u seçtiğiniz bardağa veya kahve fincanına dökün. Ardından, ısıttığınız sütü espresso'nun üzerine ekleyin. Süt ve espresso'nun homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Cortado, ince bir kahve tabakası üzerine sıcak sütün dökülmesiyle karakterizedir, bu nedenle karışımın homojen olmasına dikkat edin.

Adım 4: Tadını Çıkarın

Cortado'nun tadını çıkarın! Sıcaklığı ve lezzeti kişisel tercihlere göre ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, üzerine biraz kakao tozu veya tarçın serpiştirebilirsiniz.

Artık Cortado'nun keyfini çıkarabilirsiniz! Bu basit tarifle, kahve dükkanı kalitesinde bir içeceği evinizin konforunda hazırlayabilirsiniz. Cortado, espresso sevenler için mükemmel bir seçenektir ve hazırlaması da oldukça kolaydır.