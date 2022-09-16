Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelliye bakan kişilere verilen evde bakım maaşı, Ağustos ayında hesaplarda görülmeyince evde bakım parası ne zaman yatacak ve evde bakım parası neden yatmadı gibi soruların yanıtları araştırıldı.

EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkış tarihi ne zaman?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ayın ortalarında engelli yakınları tarafından sorgulanıyor. Genellikle evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 17'si arasında hesaplara yatmaya başlar. Peki, evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım parası neden yatmadı?

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyordu. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu tarih genellikle ayın 15'i oluyordu.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN MÜRACAAT NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar. Gerekli belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Engelli kişinin engelli raporu,

- Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

- Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir maaş bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

- Engelli kişiye ait iki adet resim,

- Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

- Engelli birey için vasi kararı varsa vasi belgesi, anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı gerekmektedir. Burada boşanma gerçekleşmemiş, ebeveynlerden biri evden ayrı yaşıyor olsa da ayrı yaşayan ebeveynin de geliri beyan edilecektir.